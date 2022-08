Luigi Garlando, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha commentato la sconfitta nerazzurra per mano della Lazio di Sarri: "Come lo scorso anno, prima caduta in campionato a Roma. Stesso risultato. Ma allora avvenne dopo otto giornate, stavolta l'Inter è già in ginocchio alla terza. Intanto la Lazio se la gode in testa. Ormai il gioco di Sarri è entrato in circolo e si è mescolato felicemente con la tradizione verticale della squadra. Una combinazione che trasmette equilibrio alla Lazio e ne arricchisce le opzioni. Sarri primo protagonista dell'impresa e non solo perché ha scolpito l'anima della squadra, anche per i cambi illuminati. All'Inter è mancata la qualità della rifinitura nei momenti di dominio: l'ultima goccia. Con tutto il rispetto per il buon Gagliardini, quel triangolo di Sarri è un'altra cosa. Quando manca Calhanoglu, visto che tutti per riflesso condizionato marcano Brozovic, si sente. L'idea Dybala aveva senso proprio per alzare la qualità dell'ultimo passaggio. E l'avrebbe avuto ancora di più (l'avrebbe) mettersi in rosa lo scontento Luis Alberto che Inzaghi conosce bene".