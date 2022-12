Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, l'ex terzino del Napoli Gyorgy Garics parla della prossima sfida di campionato che vedrà i partenopei ospiti dell'Inter a San Siro: "Qui sarà il momento in cui casca l’asino, il Napoli ha fatto un percorso straordinario in Europa e in Italia in questi primi mesi, adesso come sempre succede bisognerà vedere come finirà questo percorso. Ogni partita peserà di più da ora in poi. Io mi ci rivedo nel gruppo che sta andando in campo adesso e speriamo continuino così perché sarà un banco di prova continuo dato che la pressione crescerà partita dopo partita".