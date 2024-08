Intervistato da News.Superscommesse.it, Maurizio Ganz dice la sua sulla prossima stagione di Serie A e indica la sua personale favorita: l'Inter. "I tifosi, almeno non quelli coinvolti direttamente, e gli appassionati si augurano sempre di assistere ad una lotta per lo scudetto incerta, che coinvolga cinque o sei squadre. Quella che non abbiamo avuto l'anno scorso, così come l'anno prima quando vinse il Napoli e neppure durante i lunghi anni di dominio della Juventus. L'Inter resta la squadra da battere, ma oltre al Milan anche Juventus e Napoli si stanno attrezzando e potranno provare a inserirsi nel discorso scudetto. Magari insieme all'Atalanta".

Cosa pensi invece dei movimenti del Milan? In tanti pensano che le vere rivali dell'Inter possano essere Juventus e Napoli. Eppure le idee sembrano essere buone. Pavlovic può dare solidità alla difesa e Fofana può proteggerla. Morata, invece, sembra il giocatore ideale per esaltare il gioco degli esterni. L'incognita, se così si può dire, potrebbe essere proprio Fonseca? I tifosi si aspettavano una scelta di profilo diverso dopo Pioli.

"Si è deciso di iniziare un progetto nuovo e l'allenatore merita fiducia. Come hai osservato, sul mercato stanno andando a rinforzare i ruoli chiave nei quali la squadra era carente. Morata e Pavlovic sono colpi importanti, ma mi aspetto ancora qualcos'altro per cercare di infastidire l'Inter".