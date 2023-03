Maurizio Ganz, ex attaccante dell'Inter oggi allenatore del Milan Femminile, intervistato da Calciomercato.com parla di come vive la rivalità con l'Inter Women in questa veste: "È molto emozionante. La vivo in diversa maniera perché da calciatore si sentiva molto di più. Da allenatore sono più sereno. Su 11 derby ne ho vinti 7 e persi 4, con ho provato gioie e dolori.