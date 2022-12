"Sembra che lo spalmadebiti sia saltato" sono le prime parole dell'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, all'uscita dall'assemblea di Lega di oggi. Assemblea dalla quale l'ex dirigente del Milan non sembra essere porticolarmente entusiasta: "Peccato, perché tutti i settori sono stati aiutati e il calcio no. L'opinione pubblica non può sopportare questo, strano che abbia sopportato altre cose diverse dal calcio. Andrà bene così". E sulle domande di mercato glissa: "Non parliamo di questo ora".