"Mi ricordo quella finale del 2005, non la dimenticerò mai e combinazione vuole che la prima persona che ho incontrato oggi è stato Benitez. Non so cosa voglia dire... Da italiano, non posso che tifare per l'Inter: è la verità". Lo ha detto Adriano Galliani, intervistato a Sportmediaset a pochi minuti dal fischio d'inizio della finale di Champions League tra i nerazzurri e il City.

Che sensazioni ha?

"Non bisogna mai averle perché non portano bene. Sulla carta il City è fortissimo, ma anche nel '94 il Barcellona lo sembrava (Il Milan vinse 4-0, ndr). Mi auguro l'Inter ce la faccia dopo le due finali perse dalle italiane. Magari Istanbul porterà bene all'Inter, ma non faccio pronostici. Simone Inzaghi? L'avevamo preso come giocatore, poi non arrivò per un problema che aveva alla schiena. Nel 2007 mi ricordo che Simone venne nella curva rossonera, gli auguro finisca come ad Atene".