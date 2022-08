Intervenuto dalle frequenze di Centro Suono Sport 101.5 durante la trasmissione 'Borderò', Giovanni Galeone ha stilato la sua griglia di Serie A escludendo la Juventus dalla corsa al titolo: "Per me se la Juve arriva quinta è già un bene, prima vedo Napoli, Inter, Milan e Roma; la Juventus se la potrebbe giocare con la Lazio". Poi un parere su José Mourinho, che con la vittoria della Conference League ha riportato una coppa europea in Italia: "Come fa a essere un caso? È tra i sei-sette allenatori indicati dalla UEFA per prendere i premi. Mourinho è l'unico tecnico che allena in Italia e Pellegrini è l'unico calciatore. Secondo me non vinceranno, perché i premi andranno ad Ancelotti e Benzema, ma la Roma avrà tempo per vincere ancora e Mourinho se lo merita".