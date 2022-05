Che dire dello Scudetto vinto dal Milan di Pioli? "Come dice lui, sono diventati i più forti sul percorso grazie agli input giusti. La bravura sua e del suo staff è stata quella di far sentire tutti importanti, oltre alla crescita di alcuni".

Uno Scudetto anche perso dall'Inter?

"In un momento l'Inter giocava veramente bene, ma poi arrivano partite come Bologna. La davano tutti troppo per scontata...".

L'errore di Radu peraltro arriva sull'1-1.

"Sembrava tutto troppo facile. L'Inter è partita forte, convinta e pericolosa. Ha segnato subito e rallentato. Da quella partita hanno preso il negativo".