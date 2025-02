Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, intervenuto nel corso del programma '30° Minuto' di Italia 7 non ha nascosto il proprio stupore dopo aver assistito alla serata di luna storta dei nerazzurri a Firenze: "Sicuramente nessuno si aspettava una partita così, o almeno, una prestazione del genere dell'Inter. È stata una giornata storta per i nerazzurri, non sono scesi in campo. Hanno fatto tanto possesso palla, ma sterile. La Fiorentina si è difesa bene e poi ripartiva in contropiede. La prestazione dei viola dietro? Bene, non ha dato spazi all'Inter. Pochissime volte si trovavano in diicoltà. Palladino è stato bravo ad arginare la fase oensiva dei nerazzurri".

Galante si sofferma anche su Pietro Comuzzo, giocatore che l'Inter sta valutando per la difesa del futuro: "Profilo interessante, non a caso già nell'occhio di Luciano Spalletti in Nazionale. È un bravissimo ragazzo, si vede, molto serio. Sarà importante anche per l'Italia in futuro".