Chi deve essere il titolare tra Onana e Handanovic? A rispondere all'interrogativo più gettonato in casa nerazzurra è stato anche l'ex difensore Fabio Galante: “Quello del portiere è un ruolo particolare e credo abbiano fatto una scelta a inizio stagione, cioè far giocare Handanovic in Serie A e Onana nelle coppe. Quando si subiscono reti la colpa in genere va al pacchetto difensivo - ha detto dopo 'La Partita del Cuore' -, ma va detto che Handanovic è stato preso un po' di mira. Non ha colpe su tutto e le critiche sono state esagerate. Avere due alternative del genere tra i pali è un valore aggiunto”.