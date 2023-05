"In percentuale, dico 60 City e 40 Inter". È questo il pronostico sulla finale di Champions League di Fabio Galante, raggiunto dai media a Villa Borghese per il CSIO di Piazza di Siena. L'ex difensore nerazzurro non può non dare un parere anche sulla freschissima Coppa Italia conquistata dall'Inter: "Ero allo stadio. È stata una partita difficile, perché la Fiorentina ha fatto un'ottima gara e poteva anche pareggiarla. Fortunatamente l'Inter è riuscita a portare a casa il risultato e ripetere la vittoria dello scorso anno, anche se sicuramente la partita più importante sara' il 10 giugno".

Galante spera ovviamente di "andare a Istanbul per vederla di persona. Sappiamo che è una partita difficile, ma l'Inter la giocherà al meglio delle sue possibilità. È una finale, tutto può succedere, e già essere lì è un grandissimo merito. Il Manchester City è una grandissima squadra".