Roberto Gagliardini tra una decina di giorni sarà uno degli svincolati di lusso della Serie A. Il centrocampista lascerà l'Inter a parametro zero dopo una stagione che l'ha visto meno protagonista di quello che lui si sarebbe aspettato. Come riportato da Tuttosalernitana.com, c'è anche la Salernitana sulle tracce del calciatore che, come noto, cerca una squadra dove poter giocare da titolare.

Lazio, Atalanta e Milan hanno sondato il terreno con il suo agente, ma il calciatore sarebbe disposto anche ad accettare un club non di primissima fascia se con un progetto ambizioso. Sulle tracce dell'ex Atalanta anche il Sassuolo, che lo punta come erede di Davide Frattesi, e il neopromosso Genoa.