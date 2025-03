Horacio Gaggioli, primo agente di Lionel Messi ha parlato in esclusiva con Tutto Mercato Web confermando le voci che volevano Massimo Moratti pronto a fare un tentativo per prendere l'asso argentino: È vero, confermo. L'Inter, come altre grandi squadre, lo voleva. So dell'interesse dopo essere arrivato al Barcellona, mentre non ho mai sentito del loro interesse prima di allora. Leo però non ha mai voluto lasciare il Barça".

Pensa che tornerà mai al Newell's Old Boys?

"Sono convinto che tornerà, sì. Per i Leprosos sarebbe qualcosa di meraviglioso. Sarebbe l'unico club in Argentina ad aver avuto sia Diego Armando Maradona che Leo Messi fra le proprie fila".