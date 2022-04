Il giornalista Gad Lerner ha parlato a PoliticaNews del prossimo derby d'Italia fra Juventus e Inter: "Lo dico senza mezzi termini, è già decisiva per lo scudetto".

Per quali ragioni?

"Perché l'Inter è in flessione e la Juve per vari motivi non è nella sua stagione migliore".

Gradirebbe Dybala all'Inter?

"Sì, a me personalmente piacerebbe vedere Dybala in nerazzurro".