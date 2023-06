Una prima parte di stagione travagliata, ma con un finale in crescendo che ha portato Romelu Lukaku a superare la doppia cifra di reti anche nella sua seconda esperienza all’Inter. Il belga, tornato ora al Chelsea per fine prestito, è tuttavia sempre nei pensieri della dirigenza nerazzurra, che presto potrebbe tornare all’attacco con il club londinese per formalizzare una nuova offerta.

Anche gli esperti di Planetwin365 vedono vicino il Lukaku 3.0 all’Inter, a 1,48, quota che sale a 1,50 su Newgioco, con i cugini del Milan, a caccia di un centravanti di livello per rinforzare il reparto offensivo, primo rivale fissato tra 3,25 e 3,50 volte la posta. Dietro le due milanesi spunta una terza italiana, la Juventus, già in passato sulle tracce di Big Rom, proposta a 6, mentre sembra molto remoto un suo trasferimento al Napoli campione d’Italia, offerto dai bookie a 50.