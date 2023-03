L'ex attaccante di Milan e Reggiana Paulo Futre ha parlato per Sportitalia.com dell'imminente sfida di Champions League tra Inter e Benfica: "Credo che l'Inter volesse il Benfica e che il Benfica volesse l'Inter. La squadra di Roger Schmidt vive un gran momento, qu ella di Simone Inzaghi ha l'entusiasmo di essere tornata a giocarsi un quarto di finale, che è sempre un grande traguardo . Essere fra le 8 grandi d'Europa non è da poco. Credo sia una sfida da 50 e 50, una sfida equilibrata dove può succedere di tutto.

In Champions, quando arrivano le partite ad eliminazione diretta, il fattore-fortuna conta eccome, per andare avanti: senza difficilmente si va avanti. L'Inter ne ha avuta contro il Porto, da tanti punti di vista: sia per i legni, che per l'assenza di Otavio che è il migliore calciatore della squadra. La sua espulsione ed il conseguente forfait per il ritorno hanno pesato. Così è il calcio, vedremo contro il Benfica la fortuna a chi sorriderà: essendo una sfida equilibrata, sarà importante".