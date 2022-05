Paladino della Salernitana in campo nel passato recente e ora sugli spalti. Luca Fusco, ex capitano granata, ha raccontato all'emittente Telecolore le emozioni vissute durante la partita di Empoli, alla quale ha assistito insieme alla marea di sostenitori campani presenti al Castellani: "Solitamente cerco di vedere le partite della Salernitana con trasporto emotivo, ma senza lasciarmi andare più di tanto. Stavolta è stato impossibile trattenersi, per me che ero in campo nella maledetta partita di Piacenza del 1999 era un incubo vedere grossomodo le stesse scene. Domenica sera ho visto Cagliari-Inter e cantavo l'inno dei nerazzurri, cosa che mai avrei pensato di fare nella mia vita. Ma per amore si va anche oltre le normalità. Ora dobbiamo chiudere il cerchio e difendere la categoria, la proprietà e mister Davide Nicola hanno fatto un qualcosa di straordinario ed è giusto salvarsi anche per chiudere il cerchio con quella stagione in cui fummo scippati e mandati in serie B per motivi che tutti ricordiamo".