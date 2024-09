La Premier League rinvia l'introduzione della tecnologia il fuorigioco semi-automatico (SAOT). Come evidenzia Calcio e Finanza i club hanno votato all’unanimità per adottare questa tecnologia, che ridurrebbe il tempo di controllo di circa 31 secondi. La Lega aveva pianificato di effettuare il passaggio “dopo una delle pause internazionali autunnali”. Ma il sistema non è ancora pronto per essere implementato, evidenzia Calcio e Finanza.