Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, nella conferenza stampa successiva alla vittoria in extremis contro il Genoa ha espresso così la sua soddisfazione per il risultato: "Sarebbe stato un buon punto, ne sono arrivati tre meglio ancora. Ci mancano dei punti, anche a Milano contro l'Inter avevamo fatto bene e meritavamo di più. Prima o poi qualcosa torna e oggi è stato cosi, in una gara difficile grazie al Genoa che ci ha reso complicata la partita siamo riusciti a vincere".

Di Francesco è poi intervenuto anche su Radio Serie A con RDS, dove tra le altre cose è tornato sul clamoroso gol subito da Federico Dimarco proprio nel match di San Siro con l'Inter: "Poche. Non riesco ancora a capire se ha calciato o tirato, ha fatto un gran gol come quello di ieri di Malinovskyi. Spesso noi allenatori cerchiamo le colpe del gol subito, in questi casi bisogna solo fare i complimenti all'avversario