Meglio l'Inter 2023-24 di Simone Inzaghi o il Napoli di Luciano Spalletti del 2022-23? Sebastien Frey non ha avuti dubbi quando è stato messo di fronte a questa scelta: "L’anno scorso Spalletti ha fatto una cosa storica e straordinaria, portando il Napoli a giocare meglio degli altri. Gli azzurri sono stati devastanti, superiori agli avversari sotto ogni punto di vista - la premessa del portiere francese a TvPlay.it -. Io però prendo l’Inter di quest’anno perché si percepiva che c’era un progetto, si vedeva che le cose stavano andando avanti".

Tra i numeri da record realizzati dai nerazzurri in questa Serie A, ci sono quelli impressionanti di Yann Sommer, primo per clean sheet in Europa, una vera sicurezza che può far dormire sonni tranquilli alla dirigenza per quanto riguarda il reparto: "Oggi non vedo un ritorno di Di Gregorio all’Inter perché per almeno un paio di anni dovrebbe essere a posto con Sommer: non farei questo cambio. Il portiere del Monza si sta comunque meritando l’attenzione di tanti club, è giusto che abbia l’opportunità di fare un salto di qualità e può avere un futuro importante in una big. Sono due stagioni che sta facendo molto bene, è uno dei protagonisti della Serie A. E’ un ragazzo con grande margine di miglioramento e continuità nelle prestazioni".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!