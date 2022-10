Curioso quanto divertente siparietto su Instagram tra Sebastien Frey, Marco Materazzi e Ivan Zamorano, con l'ex capitano della Fiorentina aspramente critico sia per il mancato cartellino rosso a Dimarco in occasione del rigore decretato da Valeri dopo on field review, sia per la presunta spinta di Dzeko su Milenkovic, e gli altri due ex nerazzurri che non gliele mandano a dire: "Inizio questo post facendo i complimenti ad entrambe le squadre per lo spettacolo di ieri sera. Settacolo purtroppo macchiato nuovamente da episodi "spiacevoli". Se l’Inter ha vinto e perché ci ha creduto fino in fondo ma... Sono sempre stato un pro-VAR perché ritengo che possa facilitare e aiutare tutti. Usato così (o non usato), forse devo rivedere il mio modo di pensare". Materazzi e Zamorano prendono le difese dell'Inter: "Seba, non dire cagate", scrive l'ex 23, un thread scherzoso a cui si unisce Bam Bam: "Seba, vai a piangere in chiesa. Forza Inter".