Come un indemoniato Davide Frattesi, è entrato in campo nel derby. La sua è stata una settimana importante, partita dalla doppietta con la Nazionale. Entusiasmo e grinta: dopo un fallo su Reijnders, c'è stato un battibecco con Krunic, che aveva preso le difese del suo compagno. E Frattesi gli ha subito suggerito di fare silenzio, portando il dito davanti alla bocca, prima di mostrargli il numero quattro. Il quinto... è stata la sua ciliegina, in pieno garbage time.