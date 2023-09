Davide Frattesi, mattatore del match di San Siro, arriva anche ai microfoni di Sky Sport per commentare la sua prova contro l'Ucraina: "Così bella non l'avevo immaginata. La cosa importante è che questi gol abbiano aiutato a prenderci i tre punti. Era troppo importante ripartire dopo lo stop con la Macedonia del Nord, peccato per il gol preso perché ha rallentato un po' tutto ma bisogna darci tempo perché il mister è arrivato da poco e deve imprimere il suo marchio sul gioco".

Tu con Barella vivete più nella metà campo avversaria.

"Sì, abbiamo compiti più offensivi. Questo ci lascia più liberi anche di trovare gli spazi giusti, senza dimenticare la fase difensiva".

Ora il derby.

"La settimana è iniziata bene, vedremo se finirà benissimo... Di sicuro ci arriviamo carichi".

Sui fischi a Donnarumma.

"Mai vista una roba del genere in Nazionale, è una cosa indegna e non capisco perché succeda. Ma lui è forte e queste cose non lo intaccano. Io l'ho abbracciato e gli ho detto che gli voglio bene".