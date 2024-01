Davide Frattesi anche in questa partita entra e segna, a fine partita a InterTV ha commentato così il suo momento: "Mi sento cresciuto rispetto all'inizio, non è mai facile inserirsi bene in una squadra già rodata da parecchi anni, siamo due passi avanti rispetto a quando ho iniziato. Tra i pregi di questa squadra c'è anche il non fermarsi quando deve affondare il colpo, atteggiamento necessario per arrivare in fondo a tutte le competizioni. Intensità fino alla fine? Non è facile perché nell'arco di una stagione ci sono up and down ma credo che nel primo tempo mentalmente abbiamo fatto la differenza, come contro il Monza.

Non gli abbiamo fatto mettere in campo le loro idee, una partita ottima iniziata bene. Ora testa al Napoli, vogliamo vincere la coppa".