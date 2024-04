Davide Frattesi, match winner per l'Inter sul campo dell'Udinese, parla così ai microfoni di Inter TV al termine del 2-1 del Bluenergy Stadium: "Un gol pesante, dovevamo prenderci i tre punti. Lo metto alla pari di quello contro il Verona, forse ancora più importante. Sono partite importantissime, ma le prossime due a partire dal Cagliari lo saranno ancora di più".

Oggi tante parate del portiere.

"Anche sul gol Lautaro è stato bravo, aveva fatto un gran tiro, quando mi sono girato pensavo fosse gol. Poi è rimasta lì e mi son fatto trovare pronto. Okoye oggi ha fatto tante parate importanti".

C'è un segreto per entrare in campo così?

"Quando sono in panchina sono uno che scherza tanto, poi quando inizia il riscaldamento inizia la concentrazione. C'è un bel clima nello spogliatoio e quindi è facile entrare in campo. Cosa ci siamo detti a fine partita? Sono tutto bagnato, non so chi si sia messo a tirare acqua…", ha concluso ridendo.