Prima gara da titolare per Davide Frattesi che a fine gara si presenta ai microfoni di Inter TV dove analizza così il risultato ottenuto e la prestazione imbastita al Castellani: "Cosa è scattato tra primo e secondo tempo? La voglia di vincere perché oggi era troppo importante vincere per tenere le altre indietro e allungare. Sicuramente l’abbiamo voluta vincere a tutti i costi ed è una cosa buona anche per le partite a venire".

Vi aspettavate questa voglia di non mollare dell’Empoli?

"Sì. Hanno cambiato l’allenatore, hanno zero punti in classifica quindi è chiaro che ti scatta qualcosa sul finale quando sei sotto per 1-0, sai che potresti recuperarla quindi è normale avere una reazione, bravi noi a tenere il risultato".

Su cosa devi migliorare, visto che hai sempre detto di voler crescere anche se hai un’ottima base di partenza?

"Ringrazio intanto per i complimenti. Ma c’è sempre da imparare dai campioni che ho davanti. Sono contento di essere arrivato qui, i ragazzi con cui gioco possono darmi una mano a migliorare sotto tanti punti di vista".

Adesso ci sono tanti impegni ravvicinati. Avrete poco tempo per recuperare...

"Sì, mercoledì abbiamo una squadra in salute che ha pure vinto con la Juventus quindi è in un buon periodo di forma. Dovremo essere bravi ad approcciare nel modo giusto la partita perché partiranno davvero forte e poi, una volta passati in vantaggio, dovremo tenere botta fino alla fine".