Guy Stephan, assistente del ct francese Didier Deschamps, ha spiegato il modo in cui lo staff organizza il lavoro per i giocatori che arrivano dai club senza minuti nelle gambe: "Il primo allenamento che si fa in nazionale è sempre molto personalizzato - le sue parole ai canali ufficiali della Federcalcio transalpina -. Giocatori come Pavard e Griezmann, che non hanno giocato nel week-end, ma anche Giroud e Theo, che sono scesi in campo venerdì, svolgono un lavoro supplementare".