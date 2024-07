I Giochi Olimpici di Parigi rappresentano una prima vetrina internazionale di un certo rilievo per Maghnes Akliouche, trequartista classe 2002 del Monaco inseguito da Inter e Juventus. Akliouche che però nella prima partita disputata contro gli Stati Uniti ha giocato solo negli ultimi venti minuti in sostituzione di Enzo Miliot.

La partita di domani contro la Guinea può essere l'occasione per vederlo dal primo minuto? Così risponde Thierry Henry, ct dell'Olimpica transalpina: "Cosa posso dire di lui? Non mi piace molto farlo. Parlo del gruppo e Maghnes fa parte del gruppo. Ho giocato molte competizioni in cui la squadra che finisce il torneo non è necessariamente quella che lo inizia. Ci sarà rotazione, ci saranno opportunità, sia per Maghnes che per gli altri".