Il ct della Francia Didier Deschamps analizza così ai microfoni di Rai Sport il match vinto per 3-1 in casa dell’Italia: "Sapevamo che era complicata perché l’Italia era in grande forma - ha esordito -, vincere qui 3-1 ci permette di conquistare il primo posto che penso sia meritato, abbiamo fatto cose buonissime. La partita dell’andata ci è servita per non commettere gli stessi errori. La mia squadra ha risposto alla grande, ho studiato un po’ le posizioni sui calci piazzati. Queste partite servivano alla Francia per avere un po’ di ossigeno, vedere altri giocatori. Per crescere serve tempo e questa vittoria è un grande risultato per i miei giocatori".

Sulle voci sulla sua panchina, data perennemente a rischio: “Nessuno potrà farmi perdere la mia tranquillità, le critiche ci sono sempre, non abbiamo vinto contro Israele, ma la Francia è da anni sempre lassù. Come nella vita e anche in altri mestieri, sono 12 anni che sono ct e forse la gente è stufa di vedermi sempre lì. Ciò che conta è solo quello che vedo all’interno dello spogliatoio, i giocatori sono giovani e vanno un po’ accompagnati”, ha concluso.