Un charity match a Utrecht per aiutare le popolazioni dell'Ucraina colpite dalla guerra è stata l'occasione per rivedere in campo Wesley Sneijder. Con qualche chilo in più, ma per una buona ragione. Alla gara hanno partecipato anche altri ex calciatori come Yevgeny Levchenko, ucraino, oggi dirigente del sindacato calciatori in Olanda. Tutti i proventi della partita saranno destinati a un fondo per assistere i rifugiati ucraini nei Paesi Bassi.