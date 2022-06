"È il mercato dei parametri zero. Delle scadenze. Ed è un mercato importante, che però non mi piace". Lo dice Rino Foschi, ex ds (tra le altre) del Parlermo intervistato da TMW anche per commentare la sessione di trasferimenti estiva.

Perché?

"A me piacciono le trattative. Le emozioni del mercato, non i parametro zero".

Crede al ritorno di Lukaku?

"In questo calcio credo a tutto e niente. È un mercato complicato…".