Dopo Henrikh Mkhitaryan, anche Alessandro Fontanarosa arriva ai microfoni di Inter TV per raccontare le sue emozioni per questa sua prima a Stamford Bridge e più in generale per quest'estate vissuta con il gruppo di Simone Inzaghi: "Sicuramente è stata una grande esperienza, giocare in questo stadio è una cosa bellissima. Il percorso fatto mi è servito tanto, ho lavorato parecchio giocando le amichevoli e questa cosa va a mio favore perché queste partite mi fanno crescere".

In cosa ti senti maggiormente cresciuto col lavoro di quest'estate e cosa pensi di poter ancora imparare?

"Sono cresciuto nell'interpretazione del ruolo, sono migliorato rispetto all'anno scorso seguendo i consigli del mister e dei compagni. Poi c'è sempre da migliorare con tutto".

Hai avuto i complimenti da parte di tutti, anche dei tifosi. Fa piacere?

"Sì, li ringrazio. Ho preso il ritiro seriamente, per dimostrare di essere migliorato. Ed è andata bene concludendo in questo stadio fantastico".

C'è qualcuno della prima squadra al quale cerchi di rubare qualcosa?

"Direi Bastoni, sono migliorato grazie a lui in quel ruolo perché osservo tutto quello che fa".