Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha replicato alla proposta lanciata dalla sua concorrente alla poltrona di Palazzo Lombardia Letizia Moratti, che ha ipotizzato una divisione dei cammini tra Inter e Milan in materia stadio, coi nerazzurri che potrebbero restare a San Siro e i rossoneri costruirsi il nuovo stadio a Sesto San Giovanni: "Credo che siano il Milan e l’Inter a dover decidere dove andare a giocare le loro partite, non penso che il presidente della Regione abbia il compito di prendere decisioni in merito”, ha affermato Fontana a margine di un convegno a Palazzo Giureconsulti a Milano.