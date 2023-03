Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, è tornato a esprimersi sull'annosa questione del nuovo stadio di Inter e Milan: "Io penso che l'importante sia che si prendano delle decisioni - le parole del governatore a margine dell'evento di presentazione dell'accordo di partnership tra Consorzio Cooperative Lavoratori e Coima per attività di 'fair and social housing' -. L'ho detto fin dal primo momento: le squadre di Milano hanno necessità di avere stadi di ultima generazione perché ormai è risaputo che per mantenere un certo livello c'è anche il bisogno di un concorso economico che può portare uno stadio di questa generazione. Non entro in merito alle scelte.