Da una app al sogno realizzato di giocare in Serie A: a gennaio, Flavio Morini, difensore 17enne, giocherà nel Genoa. Tutto grazie al progetto 'One of Us', grazie al quale ha potuto effettuare e superare provini fino a giocarsi una finale sul campo con 30 ragazzi. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Morini rivela quelli che sono i suoi riferimenti nel mondo del calcio: "Idolo di mentalità, Cristiano Ronaldo. Un esempio. Idolo di campo direi Marco Materazzi. Se sono aggressivo come lui? Sì… ogni tanto. A volte il mister si arrabbia e mi devo regolare”.