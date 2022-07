L'ex attaccante Francesco Flachi, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante il programma Maracanà, per parlare della lotta scudetto e del duello a distanza tra Juventus e Inter.

"La Juve è migliorata in qualità, soprattutto davanti - spiega -. In mezzo gli manca ancora un play e qualche elemento di carisma. Ha preso Bremer che ha fatto molto bene e forse qualcosa ancora dietro. Per arrivare all'Inter, che è la favorita, manca ancora qualcosa. L'Inter ha meritato lo Scudetto, ma l'Inter lo ha perso e rimane ancora superiore. La Juve poi per competere a livello europeo deve fare qualcosa ancora sul mercato".