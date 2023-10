Come detto e ridetto l'Inter riaccoglierà l'ex figliol prodigo Romelu Lukaku con tanto di fischietti pronti a squillare non appena il belga toccherà un pallone. Un'iniziativa di certo non inedita nel mondo del tifo organizzato. I precedenti difatti sono diversi, uno dei quali promosso proprio dall'Inter, iniziativa che però allora sorrise a metà ai padroni di casa.

In quel caso i fischietti furono utilizzati per contestare Ronaldo il Fenomeno, tornato a Milano ma con la maglia del Milan, cambio di sponda non digerito dagli interisti che al derby accolserò il campione con tanto di fischi. In quel caso però le cose, sebbene fu l'Inter a vincere, non andarono esattamente come previsto, considerato che il brasiliano, ad onta dei fischi, riuscì a segnare, gol al quale seguì la famosa esultanza con le mani alle orecchie sotto la Nord.