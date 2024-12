Tanta, tantissima apprensione dopo quello che è accaduto a Edoardo Bove al 17esimo minuto di Fiorentina-Inter. Il malore, i soccorsi e il viaggio in ambulanza. La tifoseria della Fiorentina, come riferiscono i canali social della Curva Fiesole, organizza ora una raccolta fondi per l'acquisto di defibrillatori: "Nei settori Ferrovia e Tribuna i ragazzi della curva effettueranno una raccolta fondi per l'acquisto di defibrillatori per impianti sportivi del territorio fiorentino".