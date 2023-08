Interpellato dai colleghi di SportMediaset, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano si è soffermato sulle due finali perse, Coppa Italia e Conference League: "Le due finali non erano nei nostri programmi, le abbiamo raggiunte sorprendendo tutti e per noi è stata una grande vittoria. Il percorso è stato condito dalle due finali. Per me sono state due vittorie, anche se abbiamo perso, ma a testa alta. Potevamo ottenere qualcosa in più ma non è qualcosa di negativo. Abbiamo regalato emozioni ai nostri tifosi e usciamo vincitori dalla passata stagione".