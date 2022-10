Vigilia di Conference League per la Fiorentina, impegnata domani contro l'Istanbul Basaksehir. In conferenza stampa, il tecnico Vincenzo Italiano torna sulla possibilità di rivedere le novità tattiche abbozzate sabato contro l'Inter: "Abbiamo provato a cambiare mentalità e modo di ragionare, chi è a disposizione domani sa di dover dare tutto, sia con tre punte che con quattro... Ci deve essere un approccio diverso da quello visto con l'Inter, abbiamo possibilità di variare anche a gara in corso il nostro modo di attaccare là davanti, con l'Inter ha portato frutti grandiosi. Fare tre gol all'Inter che ha una difesa di campioni non è poco".