Con la semifinale di Conference League appena centrata e la finale di Coppa Italia da conquistare, la Fiorentina potrebbe riuscire a battere il record di partite consecutive di una squadra italiana in due stagioni che appartiene all'Inter. Cosa pensa Vincenzo Italiano di questo argomento? "Posso dire che spesso siamo obbligati a cambiare formazione, visto che c'è chi mi accusa di non trovarne una ideale in questi anni - puntualizza il tecnico viola in conferenza stampa -. In molte occasioni è stata una forzatura: non schierare oggi Bonaventura era impensabile e invece... Le partite sono tantissime, la difficoltà maggiore è recuperare a livello di energie. Al primo anno anche siamo arrivati fino all'ultimo, ci fu una gara finale con la Juve decisiva. Non tutte le squadre possono farlo a questo punto della stagione".