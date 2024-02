Insignito del premio 'Mola Awards 2023' come miglior giocatore, l'attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran ha risposto su vari argomenti che lo riguardano: dalle differenze tra il calcio argentino e quello italiano, passando per il suo River Plate, senza dimenticare le emozioni del gol segnato al Bologna in Coppa Italia. Sull'attaccante più forte, l'argentino non ha dubbi: "Lautaro direi, anche Julian Alvarez anche se non è proprio un nueve. C'è anche Haaland che fa la differenza" ha detto a FirenzeViola.it.