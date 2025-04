Lucas Beltran, attaccante della Fiorentina, ha parlato a tutto tondo di sé, della squadra viola e della Serie A in un'intervista rilasciata a Tutto Mercato Web. Eleggendo tra le altre cose l'avversario del campionato italiano che apprezza di più facendo il nome di un suo connazionale: "Lautaro Martinez, è devastante. Se viene sottovalutato in Italia? Non so cosa si dica di preciso perché leggo e ascolto poco, però oggi è uno degli attaccanti più forti del mondo. Ha vinto lo Scudetto, la Coppa America, prima ancora il Mondiale, capocannoniere, finale di Champions League... Lautaro è uno dei migliori! Mi piace molto anche Tijjani Reijnders".

Beltran parla anche del suo connazionale Santiago Castro, attaccante del Bologna che piace molto proprio all'Inter: "Sta facendo benissimo, ha tantissima qualità. Lui è un vero bomber, vive realmente per il gol ed è migliorato tantissimo. Non è facile per gli argentini arrivare in Italia, in un calcio diverso, e fare bene ma lui ci è riuscito subito. Deve continuare così perché ha una grande carriera davanti".

