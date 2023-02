Joe Barone, dg della Fiorentina, parlando a DAZN prima della partita in casa della Juventus ha anche riservato una frecciatina a La Gazzetta dello Sport e al suo editore Cairo: "Il 'piccolo foglio rosa' fa articoli in modo sbagliato sulla Fiorentina con numeri non precisi. Si dovrebbe concentrare sulla propria squadra", ha detto il dirigente riferendosi a un articolo comparso sull'edizione odierna che spiegava come i bilanci viola avessero goduto di notevoli iniezioni di liquidità dalla Vecchia Signora.