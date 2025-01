Raffaele Fiorella, amministratore delegato della Sampdoria, a Milano per partecipare a un incontro in Lega, ha colto l’occasione per denunciare quanto accaduto nella partita contro il Brescia durante la quale il giocatore blucerchiato Ebenezer Akinsanmiro è stato bersagliato con cori razzisti dai tifosi di casa: "Siamo profondamente scossi e amareggiati. La Sampdoria è da sempre una società che promuove valori di rispetto e tolleranza, e non accetteremo mai che un nostro giocatore venga trattato in questo modo. Ebenezer è un ragazzo eccezionale e un professionista impeccabile. Vederlo soffrire è stato doloroso per tutti noi. La sua assenza dal campo, causata da questi episodi, ci ha penalizzato ulteriormente. È inaccettabile sentire scuse o giustificazioni a fine partita: ciò aggrava ancora di più la gravità di quanto accaduto. Tutti, compresi i nostri avversari, dovrebbero condannare con forza episodi del genere".

Fiorella, riporta il Corriere della Sera, ha anche annunciato: "Nei prossimi giorni presenteremo un piano di azioni mirate per garantire che l’attenzione su questa tematica fondamentale non venga mai meno".