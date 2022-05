In vista della finale di Play Off del campionato Primavera tra Roma e Inter, i bookies si sbilanciano con le previsioni che riguardano il match di domani. Lo spettacolo è garantito e secondo i bookmaker, circa il risultato esatto è in pole position l’1-1, quotato a 7,70 seguito dal 2-1 a favore della Roma offerto a 9. Vale invece 20 volte la posta l’1-3 per la Beneamata, a caccia del decimo titolo della storia nella categoria.