Sarà Budapest la sede della finale di Champions League per il 2025-2026. Lo ha deciso il Comitato Esecutivo della UEFA riunito quest'oggi a Dublino a margine della finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen. Non c'è ancora invece la decisione su San Siro come sede per il 2027, in quanto la UEFA è in attesa di conoscere dalla Federcalcio il destino dello stadio milanese e del piano di ristrutturazione di Webuild, come si evince dalla stessa nota: “Decisione sospesa fino a settembre, a condizione che la FIGC fornisca informazioni sui progetti di ristrutturazione dello stadio San Siro di Milano”. La Puskás Arena e il Meazza erano le uniche due candidate alle due finali in programma.

Il comitato esecutivo della Uefa ha anche assegnato la finale della Champions League donne 2026 a Oslo, in Norvegia. Per quanto riguarda l'Europa League, la finale 2026 sarà disputata al Besiktas Park di Istanbul, mentre quella del 2027 allo Stadion Frankfurt di Francoforte. RB Arena di Lipsia nel 2026 e ancora Besiktas Park di Istanbul nel 2027 sono le sedi designate dall'Esecutivo Uefa per la finale di Conference League.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!