Parole al miele da parte di Filippo Inzaghi per il fratello Simone, allenatore dell'Inter. "Pensavo che Simone fosse un fuoriclasse da allenatore e lo è stato anche nei momenti difficili - ha dichiarato il tecnico della Reggina a Sky Sport - Reagire come ha fatto lui penso che non sarei stato in grado, non lo sarebbe stato nessuno. Simone ha fatto cinque finali all'Inter. In campionato poteva far meglio ma vale per tutte tranne il Napoli, che ha ucciso il torneo. Alcune critiche erano ingiustificate e lui in finale di Champions ha dimostrasto di essere a livello di Guardiola se non superiore.

In finale si vedeva la mano dell'allenatore. Non mi ha sorpreso. E' normale che io ne parli bene, sono il fratello, ma sono felice per lui perché è una persona per bene, ha dedizione al lavoro, si fa amare dai giocatori, gioca un bel calcio. Gli auguro di continuare così. Per me è un esempio, ce l'ho in casa e sono fortunato".