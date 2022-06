La FIFA si prepara a lanciare la sua stretta sui procuratori. Il nuovo regolamento dovrebbe entrare in vigore durante l’estate 2023 e rivoluzionerà l’intermediazione dei contratti dei calciatori. La nuova disciplina si applicherà a tutti i trasferimenti internazionali di giocatori e indirettamente anche al calciomercato nazionale perché le federazioni associate alla FIFA dovranno adottarne le disposizioni più incisive. Lo rivela Calcio e Finanza, spiegando che, inoltre, si prevede la reintroduzione dell’albo dei procuratori, a cui si accederà attraverso un esame e il pagamento di una quota annuale. L’iscrizione sarà necessaria per agire come intermediario nel calciomercato e gli agenti dovranno inoltre essere in possesso di alcuni requisiti di onorabilità, fra cui l’assenza di condanne per gravi reati e di conflitti d’interesse.