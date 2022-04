"La FIFA è lieta di annunciare il lancio di FIFA+, una piattaforma digitale di livello mondiale creata per connettere più profondamente gli appassionati di calcio di tutto il mondo con il gioco che amano, gratuitamente". È quanto annuncia il massimo organismo del calcio mondiale attraverso una nota ufficiale.

"Lanciato oggi, FIFA+ fornirà l'accesso a partite di calcio in diretta da ogni angolo del mondo, giochi interattivi, notizie, informazioni sui tornei, contenuti video innovativi e senza rivali che offrono una narrazione davvero globale sul gioco maschile e femminile e molto altro ancora. La FIFA è la prima federazione sportiva in assoluto a offrire ai suoi fan un'esperienza di streaming e contenuti così ampia.

"FIFA+ rappresenta il prossimo passo nella nostra visione per rendere il calcio veramente globale e inclusivo e sostiene la missione principale della FIFA di espandere e sviluppare il calcio a livello globale", ha affermato il presidente della FIFA Gianni Infantino. “Questo progetto rappresenta un cambiamento culturale nel modo in cui diversi tipi di tifosi di calcio vogliono connettersi ed esplorare il gioco globale ed è stato una parte fondamentale della mia Vision 2020-2023. Accelererà la democratizzazione del calcio e siamo lieti di condividerlo con i fan".

Tutta l'azione, dentro e fuori dal campo

Partite dal vivo:

Entro la fine del 2022, FIFA+ trasmetterà in streaming l'equivalente di 40.000 partite in diretta all'anno da 100 federazioni affiliate in tutte e sei le confederazioni, comprese 11.000 partite femminili. FIFA+ offre una copertura in diretta dai campionati di massima serie d'Europa alle competizioni precedentemente non servite di tutto il mondo nel calcio maschile, femminile e giovanile. Dal lancio, 1.400 partite saranno trasmesse in streaming in diretta mensilmente su FIFA+, in rapido aumento.

Archivio FIFA+:

In vista della FIFA World Cup Qatar 2022, FIFA+ ospiterà tutte le partite della FIFA World Cup e della FIFA Women's World Cup™ mai registrate sulla telecamera, per un totale di oltre 2.000 ore di contenuti d'archivio. Per la prima volta in assoluto, questo intero archivio sarà disponibile per i fan. I fan avranno la possibilità di guardare i replay dell'intera partita, i momenti salienti, i gol e i momenti magici in un unico posto. L'Archivio FIFA+ verrà lanciato con oltre 2.500 video risalenti agli anni '50, con molti altri in arrivo nel corso dell'anno.

Centro partite, notizie e giochi:

Il Match Center consentirà agli appassionati di calcio di immergersi in ricchi dati calcistici in 400 competizioni maschili e 65 competizioni femminili. Un feed quotidiano di notizie da tutto il mondo del calcio maschile e femminile completerà e offrirà ulteriori aggiornamenti. Durante tutto l'anno, i fan potranno divertirsi con giochi interattivi tra cui voti, quiz, giochi fantasy e predittori.

Originali FIFA+: